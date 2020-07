Graines d’Entrepreneurs pour accompagner les enfants dans leurs projets

Graines d’Entrepreneurs est une association tunisienne qui a pour mission d’éveiller l’esprit entrepreneurial chez les enfants de 8 à 16 ans.

Une pré-incubation de deux ans dans le but de créer une génération de futurs entrepreneurs agiles et actifs capable de développer leurs projets et de s’affirmer dans la société.

Notre cycle de deux ans s’est édifié sur une multitude d’ateliers centrés autour des valeurs sociales et entrepreneuriales, un programme d’accompagnement “One to One” assuré par une équipe multidisciplinaire et des visites sur terrain permettant de découvrir l’écosystème entrepreneurial tunisien.

Avec le succès de nos sessions estivales “Cap entreprendre” en 2019, Graines d’entrepreneurs lance un programme innovant pour l’été 2020, qui stimule la créativité des enfants: “Graines de Créatifs”

Le programme sera dispensé en cycles de formations permettant aux enfants de 12 à 16 ans de re-découvrir et de développer leurs affinités par rapport à des métiers et outils existants sous l’augure de professionnels confirmés.

Nous lançons sept ateliers simultanés sous quatre sessions consécutives du 06 Juillet au 24 Août :

● Graines d’inventeurs (robotique),

● Graines de Graphistes

● Graines d’architectes

● Graines de cinéastes

● Graines de leaders

● Graines de Développeurs (Jeux Vidéos, web, scratch)

Lieux de formation :

– Polytech centrale, le Kram

– Centrale IT, Kheireddine Pacha

– Centre de simulation Médicale de l’université centrale

– Creative digital lab, citée de la culture

Nous portons à votre attention que chacun de ces ateliers a une durée de 40 heures dispensées sur 10 jours, à raison de 4 heures par jour.

N’hésitez pas à visiter notre page facebook Graines d’Entrepreneurs Tunisie et à demander les programmes détaillés des ateliers; pour de plus amples renseignements veuillez nous contacter au : 50288562.

https://www.facebook.com/grainesdentrepreneurstunisie