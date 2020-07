Tunisie – Circulation routière : 104 accidents de la route depuis le démarrage du programme Vacances en sécurité

Cent quatre accidents de la circulation ont été enregistrés sur les routes tunisiennes, depuis le 1er juillet, date marquant le lancement du programme Vacances en sécurité, jusqu’au 9 juillet courant, apprend-on auprès de l’observatoire national de la sécurité routière du ministère de l’Intérieur.

Le nombre des personnes tuées dans ces accidents de la route s’établit à 27, alors que le nombre de blessés s’élève à 177, a indiqué dimanche à l’agence TAP, le porte-parole de l’observatoire Oussama Mabrouk, affirmant que les accidents de la circulation sont en baisse par rapport à la même période en juillet 2019, soit 68 accidents de moins ainsi que pour le nombre de blessés (73).

Le nombre des accidents mortels est resté stable.

Le gouvernorat de Tunis a enregistré le plus grand nombre d’accidents de la circulation (18 sur un total de 104 accidents), provoquant la mort de 5 personnes et 22 blessés, vient ensuite Gabès avec 9 accidents (4 morts et 18 blessés), puis Monastir avec 7 accidents routiers (6 morts et 8 blessés).

Les principales causes des accidents de la route sont l’excès de vitesse (14 accidents: 9 morts et 24 blessés), l’inattention (30 accidents: 3 morts et 40 blessés), et le non-respect de la priorité (14 accidents: 1 mort et 28 blessés).