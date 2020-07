La Tunisie est actuellement la 2ème destination la plus vendue d’après Misterfly

La Tunisie est actuellement, la deuxième destination la plus vendue, après la France, et avant la Grèce, selon un communiqué de Misterfly producteur de séjours et distributeur de voyages spécialisé dans la réservation de billets d’avion, nuits d’hôtels, locations de voitures en ligne et publié mardi, par L’Echo touristique

” Depuis quelques jours, la Tunisie est à nouveau la première destination étrangère vendue chez MisterFly “.

” Le pays récupère ainsi sa première marche de podium. Il enregistre d’ailleurs, cette année, plus de réservations qu’à la même période en 2019″, note l’agence en ligne.” Avec plus de 140% de taux de reprise constaté ces derniers jours, la Tunisie sera sans conteste la destination en mesure de tirer son épingle du jeu cet été, en dépit de l’épisode Covid-19 “, précise dans le communiqué Frédéric Pilloud, directeur e-commerce chez MisterFly.

L’agence note en particulier, que les deux pics de ventes du 15 juin et du 30 juin correspondent à des annonces faite par le gouvernement tunisien concernant les restrictions sanitaires et l’ouverture des frontières.

Classée en vert depuis le mercredi 1er juillet, la France fait partie des pays, dont les ressortissants peuvent se rendre en Tunisie sans mesure sanitaire spécifique.Si la Tunisie tire son épingle du jeu, la première destination de MisterFly reste la France, qui est largement en tête des ventes. En troisième position vient la Grèce, devant l’Espagne, le Portugal et l’Italie.