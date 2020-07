Tunisie- Météo : Températures en baisse

Les maximales oscilleront entre 26°c et 31°c dans le nord, les hauteurs et les régions côtières, et entre 35°c et 40°c dans le reste des régions. Elles atteindront 42°c à Tozeur et Kébili, avec l’apparition de coups de sirocco.

Ciel peu nuageux dans l’ensemble du pays. Vents forts dans le sud et près des côtes. Leur vitesse atteindra 47 km/h, ce qui requiert de faire preuve de vigilance et de prudence. Mer agitée à très agitée.

Les bulletins d’alerte restent en vigueur pour la navigation et la pêche, souligne l’INM, ajoutant que des mouvements de sable seront observés à Tataouine, Tozeur et Kébili.