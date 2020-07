Championnat d’Italie : La Juventus brille, la Lazio s’impose dans la douleur

La Juventus a remporté un beau succès sur le terrain du Genoa avec trois buts plus beaux les uns que les autres (3-1) mardi lors de la 29e journée du championnat d’Italie, une victoire qui lui permet de conserver son avance de quatre points sur la Lazio Rome, qui a plus difficilement battu le Torino (2-1).

La domination turinoise était totale et le mur a logiquement cédé très vite en deuxième période. A la 50e, Dybala a ainsi slalomé dans la surface et marqué du gauche son troisième but en trois matches.Six minutes plus tard, Ronaldo a atteint le même bilan avec une énorme frappe du droit après 30 mètres de progression en solitaire (2-0, 56e).

Le plus beau était à venir avec Douglas Costa et son superbe tir du gauche en pleine lucarne pour le but du 3-0 (73e)

.L’équipe de Maurizio Sarri s’est ensuite un peu relâchée et a permis au Genoa de revenir à 3-1 avec un but, joli , de Pinamonti à un quart d’heure de la fin (76e).

Les bianconeri conservent leurs quatre points d’avance sur le dauphin, la Lazio. qui s’est imposée dans la douleur sur la pelouse du Torino (1-2),.

. Andrea Belotti a ouvert le score sur un penalty provoqué par une main de Ciro Immobile. Ce même Immobile qui s’y est repris à plusieurs fois avant de trouver la faille et d’égaliser à la 48e minute ‘une frappe croisée du gauche. Puis, comme contre la Fiorentina samedi (2-1), les Biancocelesti ont pris l’avantage en fin de match, cette fois grâce à une frappe de Marco Parolo déviée par Bremer.