Le comité exécutif de la CAF se réuni ce mardi pour discuter de la reprise des compétitions

le comité exécutif de la Confédération Africaine de football (CAF), se réunira demain mardi par visioconférence pour discuter de l’impact de la COVID-19 sur le football africain et du calendrier de la reprise de nombreuses compétitions continentales, annonce la CAF sur son site internet officiel.

L’ordre du jour comprend plusieurs sujets, notamment la suite des phases qualificatives et la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui doit se tenir du 9 janvier au 6 février 2021 au Cameroun avec 24 pays. la désignation des pays hôtes des finales de la ligue des Champions d’Afrique et de la coupe de la confédération.

Les membres du CE se pencheront également sur le championnat d’Afrique des nations (CHAN 2020), compétition reservée aux joueurs locaux., la CAN féminine 2020. les tournois zonaux qualificatifs aux CAN U-17 Maroc 2021 et U-20 Mauritanie 2021 et autres tournois organisés par l’instance continentale suspendus depuis mi-mars dernier en raison de la pandémie du La réunion sera suivie d’une conférence de presse virtuelle avec le président , Ahmad Amad, souligne la CAF