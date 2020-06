Tunisie : Le ministère de la santé appelle à prendre les mesures nécessaires face à la hausse des températures

Le ministère de la santé a dans un communiqué publié vendredi, appelé à prendre les mesures nécessaires afin de faire face aux dangers de la hausse des températures durant la saison estivale.

Il a insisté sur l’importance de boire des quantités d’eau suffisantes (pas moins d’un litre et demi quotidiennement) en l’absence de soif tout en évitant les boissons sucrées.

Le ministère a recommandé de fermer les fenêtres durant la journée et d’aérer les chambres la nuit, se doucher à l’eau tiède et de mettre une serviette humide sur la tête et se rafraîchir le visage et le cou à l’eau froide.

Il a également incité à visiter les personnes âgées, notamment celles vivant seuls pour les aider à appliquer ces mesures préventives.

Le ministère de la santé a souligné la nécessité d’utiliser les moyens de protection contre le soleil comme les chapeaux et les lunettes de soleil et de porter des vêtements larges de couleur claire et en coton, et d’éviter les baignades entre 11h du matin et 16h.