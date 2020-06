Championnat d’Espagne (31e journée) : Valence rate le coche, le Betis respire

Valence a laissé passer une occasion en or de prendre de l’avance dans la course à l’Europe en s’inclinant sur la pelouse d’ Eibar (0-1), mercredi , pour le compte de la 31ème journée du championnat d’Espagne.

. Malheureux, Geoffrey Kondogbia a inscrit un but contre son camp dans le premier quart d’heure et son équipe n’a jamais réussi à égaliser. Eliaquim Mangala a même été exclu en toute fin de rencontre en recevant un second carton jaune . En cas de victoire, l’équipe d’Albert Celades avait l’opportunité de grimper à la 6ème place, synonyme de qualification pour la Ligue Europa. Mais Valence reste 8ème, juste derrière les places européennes. De son côté, Eibar s’éloigne de la zone rouge et conserve désormais 6 points d’avance sur Majorque, premier relégable.

De son coté, le Bétis Seville,après trois matchs sans victoire et un changement d’entraîneur, s’est donné de l’air en s’imposant dans la douleur contre l’Espanyol Barcelone (1-0).

Les Andalous ont dominé la rencontre et ont débloqué la situation grâce à une réalisation de Marc Bartra à la 48e minute.

Avec ce succès, les hommes d’Alexis Trujillo prennent onze points d’avance sur la zone rouge. L’Espanyol reste dernier, à 8 points de la 17e place.