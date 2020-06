Tunisie : La Libye et l’Algérie ne sont pas concernées par la classification des pays en fonction du niveau de prévalence du Coronavirus élaborée par l’Observatoire national de maladies nouvelles et émergentes

La Libye et l’Algérie ne sont pas concernées par la classification des pays en fonction du niveau de prévalence de l’épidémie du Coronavirus, élaborée, hier mercredi, par l’Observatoire national de maladies nouvelles et émergentes, a déclaré, jeudi, le membre du comité scientifique de lutte contre le Coronavirus, Habib Guedira, affirmant que la Tunisie conclura prochainement des accords bilatéraux avec ces deux pays relatifs au processus d’ouverture des frontières et aux dispositions nécessaires pour faire face à l’épidémie.

“Il existe une cohésion et une relation étroites entre les peuples tunisien et le peuple et on ne peut pas appliquer cette classification aux Tunisiens résidant en Algérie ou sur les Algériens souhaitant se rendre en Tunisie”, a déclaré Guedira à la TAP, notant que les mesures à adopter à la suite de l’ouverture des frontières seront discutés avec la partie algérienne.

De même, a-t-il dit, “les relations étroites entre les deux peuples, tunisien et libyen requièrent des mesures exceptionnelles au sujet de l’ouverture des frontières par rapport au reste du monde, d’autant que la plupart des libyens viennent en Tunisie pour se faire soigner, affirmant que des accords pour faciliter le passage entre les deux pays seront très prochainement discutés entre les deux parties.

La classification des pays par l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes a concerné 105 pays, sur la base du niveau de prévalence du coronavirus dans chaque pays.

Il s’agit des pays de la ” zone verte “, au nombre de 46 ayant réussi à maitriser l’épidémie, de 59 pays classés dans la ” zone orange ” où la situation épidémiologique est considérée comme étant “modérée”, tandis que le reste des pays du monde, à l’exception de l’Algérie et de la Lybie, ont été classés dans la ” zone rouge “.

A noter que l’Algérie, un pays qui n’a pas encore annoncé l’ouverture de ses frontières, a enregistré selon les dernières données de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) publiées, jeudi, 12.248 cas confirmés de Coronavirus et 869 décès, tandis que le nombre de guérisons a atteint 8792 cas.

La Libye, a de son côté enregistré 670 cas de contamination, dont 130 cas de guérison et 18 décès, selon les dernières statistiques de l’OMS, qui indiquent que le nombre de personnes infectées dans le monde est d’environ 9,5 millions personnes, parmi eux, environ 4 millions et 765 mille guérisons, et 483 mille 207 décès.

A rappeler que la Présidence du gouvernement a annoncé, hier mercredi, dans un communiqué, les procédures qui seront appliquées pour l’entrée en Tunisie concernant les Tunisiens ou les étrangers, en fonction de la situation épidémiologique des différents pays ayant mis fin à la période de confinement général et annoncé l’ouverture de leurs frontières, et sur la base des critères scientifiques et épidémiologiques convenus sur le plan international, avec une actualisation hebdomadaire de la situation épidémiologique.