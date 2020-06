L’ère de la résistance : Comment protéger la dignité humaine dans les médias ?

Pour les gens du monde entier, il n’est pas exagéré de dire que 2020 est une ère de résistance à la discrimination et à la haine. En début d’année, le problème de la discrimination et de la haine à l’égard des Asiatiques, des minorités sexuelles, des groupes religieux, etc. a également émergé avec la pandémie du COVID-19.

Par ailleurs, le 25 mai, la mort de George Floyd aux États-Unis s’est transformée en une campagne contre la discrimination raciale à l’égard des Noirs, non seulement aux États-Unis mais aussi dans le monde entier. La façon dont les médias rapportent ces actualités attire également l’attention.

L’une des questions encore en suspens chez les linguistes est de savoir si la langue ou la pensée humaine passe en premier. Quoi qu’il en soit, le fait indéniable est que la langue restreint et contrôle une grande partie de la pensée humaine. C’est parce que nous reconnaissons souvent le monde à travers le langage, plutôt que de voir et de vivre le monde tel qu’il est. En particulier, le principal accès aux problématiques qui se posent en dehors de notre région et à l’étranger est l’information diffusée par les médias.

Ainsi, à moins que les lecteurs ne fassent un effort pour rassembler des informations supplémentaires afin de connaître des informations objectives, la perspective des médias détermine les points de vue des lecteurs.

Le COVID-19 était autrefois nommé et publié dans les médias comme étant le “virus de Wuhan” et le “virus chinois”. Le fait que le virus provenait de Chine reste inchangé, mais ce terme en soi suffit à susciter la haine du pays en question et des citoyens chinois. Et à mesure que le coronavirus se répandait, le problème de la violence injustifiée et de la discrimination contre les Chinois et les Asiatiques devenait alarmant, et parmi les utilisateurs de Twitter, il y avait le #JeNeSuisPasUnVirus du mouvement (Je ne suis pas un virus).

Le comportement des médias face aux “protestations pour George Floyd” a été similaire. L’hebdomadaire américain TIME a demandé à l’Oxford English Dictionary d’analyser son corpus -comprenant environ 2 800 articles publiés entre le 26 mai et le 2 juin- relatif aux événements provoqués par le meurtre de George Floyd, afin de déterminer comment ces événements étaient décrits dans les médias.

Ils ont constaté que le mot “protestation” était utilisé sept fois plus souvent que le mot “émeute”, mais que le mot “émeute” était également utilisé 175 fois plus souvent que le mot “rébellion”.

Bien que le mot “Protestation” soit devenu plus populaire car les protestations ont duré plus de deux semaines, TIME a expliqué que si le mot fortement connoté “émeute” avait été utilisé de manière abusive jusqu’à présent, il aurait neutralisé la légitimité des protestations et renforcé le cadre raciste contre les Noirs.

Les médias ont joué un rôle important dans le développement de l’Islamophobie dans le monde depuis le début des années 2000. Les gouvernements américain et britannique, qui ont soulevé la crainte de la culture islamique au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001, ont fréquemment utilisé les termes “un axe du mal” et “pays voyou” et les médias se sont contentés de les répéter.

Ces articles ont été diffusés dans le monde entier, faisant apparaître chaque nation de la culture islamique comme un “groupe terroriste potentiel” et un “ennemi public mondial”, et faisant d’elles un objet de discrimination et de haine à l’échelle mondiale.

Les journalistes doivent reconnaître que les mots ou expressions qu’ils utilisent incarnent le sens des préjugés et de la discrimination inhérents à la société. Et les lignes directrices en matière de “discrimination et de discours de haine” doivent être préparées et mises en œuvre en fonction des caractéristiques du pays.

Quels efforts seront nécessaires pour que les médias ne soient pas critiqués parce qu’ils encouragent la discrimination et la haine ?

Les journalistes eux-mêmes appartiennent à leur culture et à leur société, et ils ignorent donc souvent que leurs expressions véhiculent la discrimination et la haine. Il est donc nécessaire d’établir des lignes directrices adaptées aux caractéristiques historiques et culturelles de la nation et de s’autocensurer pour savoir si leurs expressions sont source de discrimination et de haine lorsqu’ils relatent les faits.

Manque d’objectivité

Les médias devraient consentir des efforts pour renforcer les moyens des journalistes responsables de l’actualité internationale afin d’améliorer leurs méthodes de traitement des articles biaisés dans les opinions américaines et européennes. Chaque pays met en place une grande agence de presse pour diffuser les nouvelles étrangères. Cependant, il est difficile pour tous les pays d’avoir de telles agences et même si elles existent, le nombre de personnes qui peuvent être envoyées est limité, de sorte que les pays qui peuvent être envoyés sont limités aux pays voisins et aux États-Unis. Les nouvelles étrangères proviennent donc d’énormes agences de presse comme l’AFP, Reuters et AP et les médias britanniques et américains comme The Guardian et le New York Times sont utilisés comme sources d’information. En tant que telles, les nouvelles ne peuvent être interprétées que dans une perspective américaine et européenne.

D’autre part, les informations en provenance d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’Afrique sont limitées à ce que les agences de presse étrangères traduisent. Par conséquent, les informations sur le Moyen-Orient et l’Afrique sont souvent centrées sur des sujets négatifs tels que manifestations et catastrophes naturelles.

Davantage de reporters internationaux

Il est donc important d’augmenter le nombre de reporters internationaux qui peuvent être envoyés dans différentes régions pour offrir différents points de vue. Mais cela n’est pas facile.

Mais il est indéniable que nous vivons à une époque où le travail des autres pays a un grand impact sur l’économie nationale et la société, et l’importance des nouvelles internationales dans nos vies va croître de jour en jour.

Par conséquent, si les effectifs ne peuvent pas être augmentés immédiatement, il faut faire de gros efforts pour accroître le nombre de journalistes professionnels chargés du département international, et pas seulement au niveau de la traduction des articles étrangers.

Reconnaissant la partialité des informations internationales actuellement rapportées, des efforts devraient être faits pour s’assurer que les expressions discriminatoires et haineuses ne sont pas aveuglément communiquées au public sans une vérification plus détaillée des faits se produisant dans les autres pays.

Le rôle des médias…

Le rôle des citoyens est également important pour empêcher l’utilisation d’expressions susceptibles de provoquer des discriminations et de la haine dans les médias. Lee Seon-Min, chercheuse en Communication à l’Université Yonsei en Corée du Sud, a déclaré lors de sa conférence, “Discrimination et haine dans les médias” que “les médias écrivent et disent ce que les médias pensent être important” mais aussi “ce que les consommateurs veulent”. Les médias n’ont pas d’autre choix que d’être plus désireux d’écrire des nouvelles “stimulantes”, car si les lecteurs ne les voient pas, leur valeur peut diminuer”, ajoutant qu’il est vrai que les lecteurs sont maintenant très intéressés par ces nouvelles stimulantes. Leurs intérêts sont reflétés dans l’article.

Les médias, qui produisent des nouvelles haineuses, posent également un problème, mais ils ne peuvent pas ignorer les préférences des lecteurs. C’est la raison pour laquelle le rôle des lecteurs est si important. “Il est également important pour les lecteurs de trouver de bons articles et d’encourager et de soutenir les journalistes qui écrivent de bons articles à mieux écrire afin qu’ils puissent bien faire”, a déclaré Mme Lee.

L’utilisation des expressions discriminatoires et haineuses dans les médias, qu’elle soit intentionnelle ou non, a permis aux personnes socialement défavorisées telles que les Noirs, les minorités sexuelles et les femmes de considérer la discrimination comme un phénomène naturel dans nos vies. La pandémie du COVID-19 et les protestations de George Floyd nous avertissent que les médias ne devraient plus maintenir une attitude rétrograde. Si les médias n’essaient pas de changer leurs pratiques dès maintenant, ils seront délaissés par les citoyens, qui sont la raison d’être des médias.

De plus, les lecteurs devraient remettre en question et dénoncer ces pratiques afin d’empêcher la diffusion de messages haineux dans les médias. Il n’est pas facile de sanctionner pénalement les médias car la “liberté d’expression” existe. Cependant, la maturité des lecteurs et la critique des amateurs d’actualités pourraient donner un véritable sens aux médias.

