Oussama Haddadi : Je n’ai eu aucun contact avec l’Espérance et je souhaite rester en Europe

Yassine Meriah, le défenseur de la sélection nationale de football et du club turc Kasimpasa, a précisé qu’il poursuit actuellement son expérience avec son club dans de bonnes conditions.

“Nous avons repris la compétition et s remporté une précieuse victoire en hors de nos bases aux dépens de Yeni Malatyaspor ce qui conforte nos chances de conserver notre place en super ligue” a indiqué le joueur à une radio privée tunisienne.

L’ex-joueur du CS Sfaxien a précisé qui’l s’entend bien avec son compatriote Oassama Haddadi qui a rejoint Kasimpasa en janvier dernier en provenance du club saoudien Al Ittifak sous forme de prêt d’un an et demi .

“On se connait bien et on s’entend bien puisqu’on joue ensemble en équipe nationale depuis plus d’un an et demi” a -t-il rappelé .

A propos des contacts qu’il aurait eu avec l’Espérance Sportive de Tunis, le défenseur axial a tenu à préciser qu’il retournera à la fin de la saison à son club grec l’Olympiakos “Si Kampasa souhaite mon transfert définitif, il y aura alors des discussions entre les deux clubs.

Je veux poursuivre ma carrière en Europe, continuer à évoluer afin de rejoindre un grand club. Donc mon retour en Tunisie est exclu à l’heure actuelle.

Je n’ai reçu aucune offre de l’Espérance qui est un grand club et tous les joueurs rêvent d’endosser son maillot” a-t-il ajouté.

Yassine Meriah (26 ans) avait été prêté début février par l’Olympiakos (avec option d’achat) au club stambouliote jusqu’à la fin de la saison .