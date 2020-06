Tunisie – Météo : Températures en baisse

Temps Ensoleillé et peu nuageux sur la plupart des régions.

Vent fort à très fort de 40 à 60km/h dans les régions côtières et le sud avec des phénomènes de sable locaux de 20 à 35km/h dans le reste des régions.

Mer très agitée dans les côtes Est du pays et agitée à très agitée dans le Nord.

Températures en baisse variant entre 26 et 30 dans les zones côtières, le nord et les hauteurs et entre 32 et 37 dans le reste des régions atteignant 39 degrés dans le Sud avec coup de sirocco.

Prévisions pour demain Dimanche 21 juin :

Passages nuageux sur tout le pays surtout dans le nord et les régions de l’Ouest.

Le Vent soufflera fort du secteur nord au Nord et au centre et du secteur Est au Sud de 40 à 60 km/h et faible à modéré de 15 à 30 km/h dans le reste des régions.

Mer agitée à trés agitée dans le nord et agitée dans le reste des côtes.

Températures stables variant entre 27 et 33 dans les régions côtières, le nord et les hauteurs et entre 33 et 39 dans le reste des régions.