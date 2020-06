Tataouine : Sit-in des agents de la société d’environnement

Les agents de la société d’environnement, de plantation et de jardinage de Tataouine se sont rassemblés, mardi, devant le siège du gouvernorat.

Ce mouvement fait suite à une marche de protestation effectuée à partir du siège de la société, à Tataouine, où plusieurs syndicalistes ont entamé un sit-in illimité, depuis 8 jours, souligne à l’agence TAP, un membre du syndicat de base de la société, Abdallah Azzouz.

Les agents de la société revendiquent la révision de leurs salaires et leurs alignement sur ceux des gouvernorats de Gabès, Sfax et Kébili, ajoute la même source.

Ils réclament, également, le versement des augmentations légales au titre des années 2017, 2018 et 2019 .

La société d’environnement, de plantation et de jardinage de Tataouine, lancée depuis 2015, et employant 21 cadres et agents, est devenue le plus grand employeur dans la région après le recrutement de 2500 personnes, dans le cadre de l’accord d’El Kamour .

Celui-ci stipule le recrutement de 500 agents supplémentaires, en guise de troisième tranche, lesquels recrutements figurent parmi les revendications actuelles du mouvement d’El Kamour.