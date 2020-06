Tunisie : 55% des incidents de violence enregistrés au mois de mai étaient criminels

Selon les statistiques du mois de Mai 2020 de l’observatoire social tunisien relevant du FTDES, la violence sous sa forme criminelle, comme les vols, les braquages et les agressions préméditées, les crimes violents et les meurtres, a représenté plus de 55% du total des incidents de violence observés dans l’échantillon de veille constitué d’un certain nombre de journaux quotidiens et hebdomadaires, de sites Web et de pages de médias sociaux.

D’après le rapport du mois de mai, la violence sous sa forme impulsive et qui est une réaction irréfléchie, arrive en deuxième position pour représenter environ 22% de la violence totale observée. Viennent ensuite la violence domestique, qui représente environ 20% de la violence observée. Pareillement aux mois précédents, les violences sexuelles ont symbolisé les formes de violence les plus importantes observées avec 15% des incidents violents enregistrés en Mai 2020.

L’espace résidentiel a été celui qui a connu la partie la plus importante des violences observées au cours du mois de Mai 2020, suivi des espaces publics et les routes.

Les cas de violence survenus au mois de Mai 2020 sont répartis à parts égales entre la violence sous sa forme individuelle et la violence sous sa forme collective.

Le gouvernorat de Sousse se classe premier dans les cas de violence observés au cours du mois de Mai 2020 avec plus de 15% du nombre total de cas de violence enregistrés, suivi de Kairouan (près de 14% du nombre total de violences enregistrées) puis Kasserine et Monastir avec 8%, Tunis et Gafsa avec environ 7% et enfin Mahdia et Nabeul à hauteur de 6%.