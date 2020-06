Tunisie : 36 cas et tentatives de suicide au mois de mai

Selon le dernier rapport de l’Observatoire social tunisien relevant du FTDES, 36 cas et tentatives de suicide ont été enregistrés au mois de mai 2020 contre 30 au mois d’avril dernier.

Le gouvernorat de Jendouba vient en tête avec 10 cas, suivi de Kairouan avec 8 cas puis Kasserine avec 3 cas, et Médenine, Nabeul, Kébili, Mahdia, Médenine et Sfax avec respectivement deux cas pour chaque gouvernorat et enfin un cas dans chacun des gouvernorats de Ben Arous, de Tunis, de Seliana, de Sidi Bouzid et de Gafsa.

72% des victimes étaient des hommes (26 cas) contre 10 femmes. Le groupe d’âge 36-45 ans et les enfants de moins de 15 ans ont représenté la tranche d’âge qui a connu le plus de suicide et tentative de suicide avec 28%, suivi du groupe d’âge 26-35 ans avec 22%. Un acte de suicide d’une personne âgée de 77 ans a également été recensé à Sfax.

Le rapport indique que le suicide et tentative de suicide par pendaison a représenté le moyen le plus récurrent avec 33% ainsi que le suicide par immolation (a été à hauteur de 50%).

Par ailleurs, le suicide par ingestion de substances toxiques a été relevé dans 5,6% des actes de suicide et tentative de suicide et le saut et précipitation dans 11,1% des cas.