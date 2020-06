La Tunisie n’a reçu aucune confirmation officielle de l’annulation du pèlerinage

Le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Adhoum, a déclaré que la Tunisie n’a, jusqu’ici, reçu aucune confirmation officielle, des autorités saoudiennes, de l’annulation du pèlerinage ou de la réduction du nombre de pèlerins autorisés à effectuer, début août, le hajj.

Ahmed Adhoum s’exprimait, samedi, dans une déclaration, à l’agence TAP, en marge de sa visite à Kairouan au cours de laquelle il s’est rendu dans des édifices religieux de la région pour suivre de près les travaux d’entretien et de rénovation qui y sont effectués.

La Tunisie attend toujours la décision officielle et définitive de l’Arabie saoudite concernant le pèlerinage, a-t-il ajouté.

Et de préciser qu’à la lumière de la décision saoudienne, la Tunisie annoncera sa position dans laquelle seront pris en considération, et en premier lieu, les questions de santé et de sécurité des pèlerins tunisiens.

Il a relevé que la Malaisie et l’Indonésie ont officiellement décidé de suspendre, cette année, le pèlerinage vers la Mecque pour leurs ressortissants en raison de la pandémie du Coronavirus.

Le ministre a, dans ce sens, rappelé que les autorités saoudiennes ont invité début mars dernier tous les pays musulmans à patienter et d’éviter la planification et la prise de mesure relatives à la saison du Hajj 2020.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que depuis la réouverture, le 4 juin, des mosquées aucun cas de contamination par le coronavirus n’a été enregistré dans les lieux de culte.