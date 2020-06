Tunisie : “Ennahdha” préconise la rationalisation des recours au mécanisme législatif des motions parlementaires

Le mouvement “Ennahdha” a appelé à modérer le recours aux motions parlementaires et à examiner l’amendement des dispositions de l’article 141 du règlement intérieur relatif à ce mécanisme législatif, pour y apporter les ajustements nécessaires à son encadrement et limiter son utilisation. Dans une déclaration rendue publique dans la nuit de jeudi au terme des travaux de son bureau exécutif, Ennahdha demande, en outre, à son groupe parlementaire de se concerter avec le reste des groupes de l’ARP pour trouver rapidement un consensus sur l’élection des membres de la Cour Constitutionnelle.

Le mouvement a invité, dans ce sens, les différentes parties politiques à tenir compte de la situation économique et sociale difficile que traverse le pays. Ennahdha estime que le gouvernement est appelé à élargir son soutien politique et à œuvrer pour diriger un dialogue entre toutes les parties politiques et les organisations nationales dans la perspective de mettre en place un programme de sauvetage économique et social capable de réaliser une stabilité sociale et une solidarité nationale et de fournir les garanties propices à l’investissement. Le parti a, également, exprimé son inquiétude face à la recrudescence des tensions sociales sur fond des difficultés économiques et sociales que connaît le pays et des dangers qui menacent les postes d’emploi ainsi que l’effritement du pouvoir d’achat et la prolifération des discours d’incitation contre les hommes d’affaires et la diabolisation du capital national.

“Ennahdha” a exhorté à cet effet toutes les institutions de l’Etat, les parties politiques et les blocs parlementaires à redoubler leur effort pour faciliter le dialogue et accroitre le rythme des concertations dans le but de réaliser les intérêts suprêmes du pays et leur accorder la priorité sur toute autre considération.