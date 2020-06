Ministère du Transport et de la Logistique : Echec des négociations avec les parties sociales de la STAM

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé, mercredi soir, qu’aucune solution n’a été trouvée avec les parties sociales de la Société Tunisienne d’Acconage et de Manutention (STAM) qui ont décidé de maintenir la grève prévue pour demain jeudi 11 juin 2020 dans les ports commerciaux.

Cette décision intervient, selon un communiqué du ministère, malgré toutes les séances de dialogue tenues pour rapprocher les points de vue, notamment celle du 14 mai 2020 marquée par la présence des ministres du Transport et de la Logistique et des Affaires sociales et en dépit de l’appel du ministère du Transport à organiser une deuxième réunion, outre la séance de conciliation tenue au ministère des Affaires sociales le 9 juin 2020.

Le ministère du Transport et de la Logistique a, à ce titre, insisté sur l’importance de poursuivre le dialogue autour des solutions à même d’améliorer le rendement des services d’acconage et de manutention, tout en préservant les intérêts de tous les intervenants et la pérennité de la STAM et en respectant les procédures légales et organisationnelles en vigueur dans le domaine d’exploitation des ports maritimes commerciaux et les normes de qualité et de sécurité professionnelle.