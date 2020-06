Football : la Co-organisation est la meilleure formule pour une CAN à 24 équipes (FSF)

La Coupe d’Afrique des nations à 24 équipes gagnerait beaucoup si les pays hôtes acceptent de s’ouvrir à la Co-organisation, a suggéré le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, estimant que sur le continent, deux à trois pays ont des infrastructures pour abriter seul cette compétition.

“Avec cette CAN à 24, je pense que ce serait judicieux que la Confédération africaine de football (CAF) indique aux pays qui auront du mal à organiser de voir du côté de leur voisinage la possibilité de faire une co-organisation”, a expliqué Augustin Senghor par ailleurs membre du Comité exécutif de la CAF.

Invité de la plateforme de l’Association nationale de la presse sportive (ANPS), Senghor a rappelé au sujet de la CAN 2025, qu’elle a été attribuée à la Guinée.

“Aujourd’hui, c’est à la Guinée de dire oui ou non si elle est prête ou à une co-organisation”, a relevé le président de la FSF, indiquant avoir dit récemment que ce serait une excellente chose.

Cela d’autant plus que les autorités sénégalaises sont engagées dans un processus de construction et de réhabilitation d’infrastructures qui permettra à moyen terme de disposer de cinq à six stades modernes, a expliqué le président Senghor.

Si la Guinée accepte la co-organisation, ce sera une excellente chose et ce sera plus léger pour chacun des deux pays, a-t-il fait savoir, rappelant que la Guinée avait fait acte de candidature pour une CAN à 16.

Une CAN à 24 est très compliquée à organiser, selon le président de la FSF.

“Et si une grande puissance comme les Etats Unis d’Amérique s’est associée au Mexique et au Canada pour abriter une Coupe du monde, pourquoi des pays voisins sur le continent ne peuvent pas s’associer pour une CAN à 24”.