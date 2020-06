Des galeries de la banlieue nord de Tunis rouvrent leurs portes aux visiteurs

Les galerie d’art Essaadi et Saladin, deux des plus prestigieuses galeries de la Banlieue nord de Tunis ont rouvert ce week-end leurs portes aux visiteurs, après une période de près de trois mois suite au confinement sanitaire général par précaution du Covid-19.

Ces derniers mois, les activités liées à l’art pictural se sont limitées aux expositions virtuelles ou la présentation d’oeuvres sur les réseaux sociaux, sachant que la plupart des galeries optent encore pour cette nouvelle pratique de l’art plastique.

Cependant la reprise qui se fait progressivement est accompagnée par une série de précautions sanitaires à appliquer dont le port du masque, le désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale.

La galerie d’art Essaadi a rouvert samedi par une exposition intitulée ” Now and Then ” de l’artiste peintre tuniso-canadien Tarak Fakhfakh qui se poursuivra jusqu’au 20 juin 2020.

Pour sa part, la galerie Saladin à Sidi Bou Said acceuille à partir de dimanche, après-midi, une exposition intitulée ” Hymn of Life ” (Hymne à la Vie) de l’artiste peintre et calligraphe Tahar Aouida qui est un habitué des lieux. Cette exposition se tiendra jusqu’au 20 juin 2020 sachant que la galerie sera ouverte tous les jours de 15 h à 19 h.

Dirigé par l’artiste peintre Mohamed Ali Essaadi, la galerie d’art Essaadi sera ouverte tous les jours de 15h à 20h. Pour le galeriste, “la réouverture s’est bien déroulée et les consignes sanitaires ont été bien respectées sauf qu’avec l’arrivée de plusieurs visiteurs il est parfois difficile de gérer les entrées”.

Pour la cérémonie du vernissage qui a eu lieu de 17h à 21 h, une tente a été installée devant la galerie pour accueillir les visiteurs. Elle a été marquée par la présence de plusieurs figures de la scène artistique et culturelle qui ont pu apprécier le récital de poésie donné par le poète Moncef Mezghanni et un interlude musical de Hajer Ben Fadhel au Qanun.

Côté organisationnel, le galeriste avait surtout veillé à assurer “le bien-être des visiteurs en offrant des bavettes à l’entrée sauf qu’avec le manque de masques de protection dans les pharmacies, il serait impossible de se conformer aux consignes en vigueur.”

La reprise dans les galeries privés est autorisé depuis le 1er juin, en présence du public et à hauteur de 50% de la capacité d’accueil de chaque institution. S’agissant des ateliers des arts plastiques, ils ont pu reprendre depuis le 27 mai, tout en se conformant au même règlement qui préconise la présence de la moitié du nombre de personnes habituellement autorisé sur des lieux.

La reprise des activités dans les institutions culturelles et artistiques privées se fait progressivement depuis le lundi 18 mai 2020, tout en se respectant les restrictions officielles en cette période de confinement sanitaire guidé.