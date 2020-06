Les Etats-Unis font don de matériel médical à la Tunisie

Les Etats-Unis viennent de faire don d’un lot de matériel médical et d’équipements de protection à la Tunisie, pour assister le pays à lutter contre la pandémie du Covid-19.

Ce don, remis, vendredi, au ministère de la Défense nationale, comprend des masques barrières et des masques chirurgicaux, des visières, des blouses médicales isolantes, des gants et des instruments médicaux pour la désinfection et la réanimation, des désinfectants et des appareils de mesure de la température à distance.

Ont assisté à la cérémonie de livraison, l’ambassadeur des USA à Tunis, Donald Blome et le directeur général de la santé militaire, le colonel major, Mustapha Ferjani, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale.