L’ingénieur de l’Institut national de météorologie, Mehrez Ghannouchi, a confirmé l’enregistrement d’une activité de cellules orageuses et la chute de grêles, dans les gouvernorats de Béja, Jendouba, Siliana, Kasserine, Kef et Sidi Bouzid, ces cellules orageuses se déplaceront progressivement vers le nord du pays et vers le centre à savoir, Kairouan, Sousse, Grand Tunis, Bizerte, Zaghouan et le Cap Bon.

