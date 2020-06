Kébili : Examen des préparatifs engagés pour la reprise des activités sportives

Une séance de travail s’est tenue mercredi au siège du commissariat régional de la jeunesse et des sports à Kébili pour examiner les derniers préparatifs engagés pour la reprise des activités sportives après la fin du déconfinement et les moyens de réussir le reste de la saison sportive et l’organisation des concours nationaux.

Selon le commissaire régional de la jeunesse et des sports, Sami Bokri, la réunion a permis d’étudier les mesures qui seront prises concernant les salles et les terrains de sport privés et publics et les travaux de décontamination et de sécurité sanitaire des sportifs et des adhérents.

Il a ajouté que parmi les autres mesures prises l’autorisation à 50 pour cent des adhérents d’accéder aux salles de sport, l’exigence de la distanciation sociale et des pauses de deux heures entre les séances, la décontamination permanente de ces espaces et de tous les équipements après chaque usage, la fermeture des vestiaires et des unités sanitaires non utilisées, le respect du port de la bavette et l’utilisation répétée du désinfectant.

Concernant le concours du bac sport pour les élèves appartenant aux lycées sportifs, la même source précise qu’une circulaire sera envoyée aux parties concernées à propos des mesures de sécurité à pendre pendant ces examens qui dureront deux jours, tandis que des équipes sanitaires régionales seront chargées de prendre la température des candidats avant le concours et veilleront à assurer le port des bavettes et la distanciation sociale.