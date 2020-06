Tunisie : Ahmed Adhoum et Souad Abderrahim supervisent les préparatifs de réouverture de la Mosquée Zitouna

Le ministre des Affaires religieuses, Ahmed Adhoum, et la maire de Tunis, Souad Abderrahim, ont effectué, mercredi, une visite à la mosquée de la Zitouna située dans la médina de Tunis pour superviser les préparatifs en cours concernant l’application des mesures préventives contre le Covid-19. Cette visite intervient après la décision prise de rouvrir les mosquées sur tout le territoire dès jeudi 4 juin.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Adhoum a indiqué que “les dispositions préventives ne sont pas sévères mais normales”. Elles consistent, pour un fidèle, à faire ses ablutions à la maison et non dans la salle d’ablution de la mosquée, qui sera fermée étant donnée qu’elle constitue une source de contamination selon les experts de la santé.

“Le fidèle devra aussi porter une bavette, ramener avec lui son propre tapis de prière et garder la distance de sécurité préventive avec le reste des fidèles”, a-t-il ajouté.

Il a précisé, également, que les tous les cadres religieux des mosquées sont chargés de sensibiliser et de superviser l’application de ces mesures préventives avec l’aide de la société civile notamment le Croissant rouge tunisien et les Scouts tunisiens. Les adhérents des deux organisations se chargeront d’organiser l’accès aux lieux de cultes au début de l’application de ses dispositions.

“La suspension de la prière dans les mosquées durant le confinement a permis au pays d’éviter de nouveaux cas supplémentaires de contamination. La Tunisie s’est tenue à bonne distance entre les préceptes religieux et les impératifs de la santé, surtout que les imams et prédicateurs ont continué à se rendre aux mosquées pour assurer l’appel à la prière et réciter les versets du Saint Coran, au moment où les fidèles étaient chez eux pour effectuer leur prière”, a-t-il ajouté.

De son côté, Souad Abderrahim a déclaré à l’Agence TAP que “la visite de la mosquée Zitouna intervient pour évaluer le travail effectué par la municipalité de Tunis pour le compte de cette mosquée depuis 4 mois afin de lui assurer une réouverture digne de son nom et de ses activités”.

Elle a fait observer, dans ce sens, que les interventions de la municipalité de Tunis ont touché à l’entretien de l’infrastructure de la mosquée et aux opérations de stérilisation, d’hygiène et de restauration, avec la coopération de l’Association de sauvegarde de la Medina de Tunis et les services en charge de la construction et de la santé au sein de la municipalité.