Football – Tunisie : La sélection nationale reprend les entrainements lundi prochain

La sélection nationale séniors reprendra lundi prochain ses activités, suspendues depuis novembre dernier, suite à l’annulation du stage prévu en mars, en raison du coronavirus, annonce la fédération Tunisienne de football (FTF), jeudi sur son site internet offciel.,

Les Aigles de Carthage rappelle-t-on, devaient affronter la Tanzanie, aller et retour, et la Libye pour les qualifications de la coupe d’Afrique des nations Cameroun 2021.

Le sélectionneur national Mondher Kebaier, a profité de la présence en Tunisie, des joueurs évoluant à l’étranger, pour les convoquer à un premier stage à Tunis, du 8 au 13 juin 2020, avec la participation de 13 joueurs et un second stage du 15 au 21 juin avec la participation de 26 joueurs.

Les séances d’entraînement se dérouleront au stade olympique d’El Menzah et la première séance du 8 juin sera ouvertes aux média pour des interviews avec le staff technique et les joueurs conformément aux mesures sanitaires et préventives mises en place

Liste des joueurs convoqués pour le premier stage (du 08 au 13 juin :

Farouk Ben Mustapha, Moez Ben chérifia, Wajdi Kechrida, Saddem Ben Aziza, Nessim Hnid, Mortadha Ben Wanness, Ferjani Sassi, -Mohamed amine Ben Amor, Mohamed Ali Ben Romdhane, Naim Sliti;, Fakhreddine Ben Youssef , Saad Bguir, Bassem Srarfi

Lliste des joueurs convoqués pour le second stage (du 16 au 21 juin :

Atef Dkhili, Aymen Dahmene, Hamza Mathlouthi, Zied Boughattass, Hani Amamou, Skander Laabidi, Houssem Dagdoug, Mohamed Methnani, Ahmed Khlil, Yassine Khenissi, Mohamed Ali Ben Hammouda, Yassine Chammakhi, Firas Belarbi

Programme des entraînements :

Premier stage :

Lundi 8 juin : 17h30

Mardi 9 juin : 17h30

Mercredi 10 juin : 17h30

Jeudi 11 juin : Deux séances, la première à 9h30 et la deuxième à 17h30.

Vendredi 12 juin : 17h30

Samedi 13 juin : 9h30

Second stage :

Mardi 16 juin : 17h30

Mercredi 17 juin : Deux séances, la première à 9h30 et la deuxième à 17h30.

Jeudi 18 juin : Deux séances, la première à 9h30 et la deuxième à 17h30.

Vendredi 19 juin : 17h30

Samedi 20 juin : 17h30

Dimanche 21 juin : 9h30