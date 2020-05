STARZPLAY et Zain stimulent l’acquisition de clients et facilitent l’accès au contenu

STARZPLAY, le premier service de vidéo à la demande par abonnement de la région, s’est associé à Zain, le pionnier des communications mobiles et des services de données au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), pour offrir des options de paiement encore plus simples aux actuels et potentiels futurs abonnés, indique un communiqué de Starzplay.

STARZPLAY va accélérer l’acquisition de clients grâce à l’intégration de la facturation directe par l’opérateur DCB, en signant des accords avec Zain dans trois pays (Arabie saoudite, Koweït et Irak). Cela marque également la toute première intégration DCB de STARZPLAY en Irak – offrant un accès transparent à son contenu vidéo aux 15,7 millions de clients de Zain dans ce pays, ajoute le communiqué.

DCB est un facteur de réussite essentiel pour atteindre un public de masse sur les marchés de la région MENA, où tous les abonnés potentiels n’ont pas accès à une carte de crédit – en particulier les jeunes qui préfèrent consommer du contenu à la demande. Effectuer des paiements via des opérateurs de télécommunications locaux dans le cadre standard de leurs factures prépayées ou postpayées est rapide et pratique et signifie qu’ils peuvent regarder le contenu à tomber de STARZPLAY directement à partir de leur téléphone et à la maison via une Smart TV ou une console de jeux.

A l’issue de la signature du protocole d’accord, Maaz Sheikh, co-fondateur et PDG de STARZPLAY, dira que «nous sommes vraiment ravis de ce partenariat stratégique avec Zain, car cela signifie que nous pouvons rendre la lecture de notre contenu premium encore plus facile pour des millions d’abonnés Zain en Arabie saoudite, au Koweït et en Irak». Et d’ajouter en substance que tout le monde veut de paiements sans tracas, de factures supplémentaires ou de paperasse et l’accès à la demande à des séries et des films à succès dignes de frénésie…

STARZPLAY a des partenariats stratégiques avec 21 compagnies de télécommunications à travers la région dont Etisalat Group, STC, Mobily, Orange Group, Viva Group, Ooredoo Group, Maroc Telcom – offrant aux abonnés un abonnement via un portable prépayé ou postpayé.

Le partenariat signé stipule que les abonnés de STARZPLAY pourront profiter du contenu Full HD et 4K sur la plupart des appareils compatibles internet, de Smart TV et de consoles de jeux, sachant qu’il est largement disponible sur les services régionaux IPTV. Ses applications iOS et Android sont installées sur plus de trois millions d’appareils, avec en plus la fonction Téléchargement pour une lecture hors ligne.

Avec plus de 10 000 heures de contenu premium, y compris des films à succès, des séries exclusives et arabes, STARZPLAY est aujourd’hui le numéro un dans la région MENA. Le service est disponible dans 20 pays au Moyen-Orient, Afrique du Nord et au Pakistan pour que les fans puissent profiter d’un contenu de qualité en tout temps, en tout lieu et sur tout appareil.

À propos de STARZPLAY:

STARZPLAY(www.starzplay.com) est un service de vidéo à la demande par abonnement qui diffuse des films hollywoodiens et arabes, des séries TV, des documentaires, du divertissement pour enfants et du contenu original STARZPLAY, dans 20 pays de la région MENA et au Pakistan.

STARZPLAY a connu une croissance phénoménale d’une année à l’autre depuis son lancement en 2015, atteignant plus d’un million d’abonnés payants et est installé sur plus de six millions d’appareils…

STARZPLAY permet aux abonnés de regarder son contenu Full HD et 4K via une gamme d’appareils internet, de Smart TV et de consoles de jeux, et est largement disponible sur les services régionaux IPTV. Ses applications iOS et Android, installées sur plus de six millions d’appareils, permettent également de télécharger des données hors ligne.