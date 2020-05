Tunisie – Baccalauréat : les élèves retrouvent les bancs de l’école au milieu des mesures de protection sanitaire

Les élèves du baccalauréat ont repris, jeudi, le chemin de l’école après une période de suspension des cours qui a duré plus de deux mois à cause de la crise du coronavirus.

Plusieurs mesures de protection ont été mises en place par les commissariats régionaux de l’éducation pour éviter tout risque de contamination au virus.

Il s’agit notamment de la désinfection des établissements scolaires, l’installation des distributeurs de gel désinfectant, le port du masque obligatoire et la réparation des élèves sur plusieurs classes dans le cadre du respect du principe de distanciation.

Les épreuves de la session principale du baccalauréat auront lieu du 8 au 15 juillet (proclamation des résultats le 26 juillet) et celles de la session de contrôle sont prévues du 27 au 30 juillet (résultats 9 aout).

A Siliana, à l’école 2 mars, les cours ont repris dans les sept sections du bac au profit de 390 élèves.

Ils étaient divisés en groupes de 15 élèves dans chaque classe, a affirmé à l’Agence TAP le directeur de l’école.

Les élèves ont apprécié les mesures de protection entreprises ce qui leur permettraient d’étudier dans des conditions confortables.

Au gouvernorat de Siliana, le nombre des élèves inscrits au bac (toutes sections confondues) a atteint 2582 dans les établissements scolaires publics et 344 dans le privé.

A Tataouine, 1499 élèves répartis sur 14 lycées et collèges ont retrouvé les bancs de l’école dont 380 élèves de retour d’autres régions intérieures après avoir effectué des tests de dépistage du covid19.

Pour de nombreux élèves cette année, la rentrée scolaire était exceptionnelle eu égard aux mesures liées à la protection contre la propagation des virus.

Selon le commissaire régional de l’éducation Abdelmajid Khalfallah, les mesures nécessaires de protection ont été prises, affirmant à l’Agence TAP, qu’aucun problème de déplacement et de transport n’a été signalé par les élèves ou les instituteurs.

A Gafsa, des entrées et sorties séparées ont été aménagées dans les établissements scolaires pour assurer l’accès et la sortie des élèves et des enseignants, tout en veillant au respect des consignes de protection dont la mesure de température et la désinfection des mains et des vêtements.

Selon le commissaire régional de l’éducation Abdelaziz Ouda, 4700 élèves sont inscrits cette année au bac répartis sur 34 établissements scolaires dans la région.

A l’Ariana, dans 21 établissements scolaires réservés au retour des élèves du bac, des infirmiers et infirmières ont été mobilisés pour veiller au respect des mesures de protection, a souligné à l’Agence TAP la commissaire régionale de l’éducation Dalenda Mbarki.

Elle a ajouté que des encadreurs sociaux et psychiques vont assurer l’encadrement necessaire aux élèves pour les aider à retrouver le rythme scolaire et à se concentrer sur les cours après deux mois de suspension, rappelant que le nombre des élèves inscrits dans la région cette année est de 5200 élèves.