Kébili-Covid19 : Tests de dépistage à El Golaa avant la reprise des cours

Dans le cadre des préparatifs de la reprise des cours pour les candidats du baccalauréat, après le confinement général, environ 160 tests de dépistage de la Covid-19 ont été effectués, à titre exceptionnel, au profit du personnel éducatif et administratif, ainsi que des élèves de la localité d’El Golaa de la délégation de Douz-Nord où une forte prévalence de la maladie de la Covid-19 a été enregistrée.

Cette démarche vise à assurer la sécurité sanitaire des personnes concernées par la reprise de l’activité scolaire, dans la ville d’El Golaa ainsi que dans les localités avoisinantes où les élèves et les enseignants vont se déplacer.

Plus de 20 établissements éducatifs sont concernés par la reprise des cours dans le gouvernorat de Kébili. La région compte 1993 élèves qui passeront le baccalauréat cette année dont 1550 sont scolarisés dans le secteur public, 315 dans le secteur privé et 128 vont le passer comme candidats libres.

Dans le même contexte, le commissariat régional de l’éducation a mis, à la disposition des différents établissements éducatifs du gouvernorat de Kébili, les moyens de nettoyage et de désinfection, en plus du matériel de protection (gel hydroalcoolique, masque) au profit du corps administratif et éducatif, des agents et élèves, souligne à l’agence TAP, le directeur adjoint de l’enseignement, de la formation, et de l’évaluation au sein du commissariat, Tarek Amor.