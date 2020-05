Football (sondage) : Sadio Mané meilleur joueur sénégalais des années 2000

L’attaquant de Liverpool, Sadio Mané a été désigné meilleur joueur sénégalais des années 2000, lors d’un sondage effectué par le site wiwisport.com sur 32 joueurs sélectionnés pour le titre honorifique, à travers les réseaux sociaux, et annoncé ce lundi.

Capitaine de la sélection sénégalaise lors de la Coupe d’Afrique des nations 2019 au Caire, et perdue en finale face à l’Algérie (1-0), Sadio Mané a devancé, dans l’ordre, El Hadji Diouf, Ballon d’Or africain 2001 et 2002, le défenseur de Naples Kalidou Koulibaly, le gardien de but de l’épopée 2002 Tony Sylva et l’attaquant Henri Camara.

Sadio Mané a inscrit 149 buts en 354 matchs disputés jusqu’ici. Il est co-meilleur buteur du championnat de Premier League cette saison avec 22 réalisations. Il a remporté la Ligue des champions européens-2019 et le Ballon d’Or 2019 du meilleur joueur africain de la Confédération africaine de football (CAF).