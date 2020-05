Coronavirus : Publication du protocole sanitaire en vue de la reprise des activités sportives

Le ministère de la jeunesse et des sports a publié, samedi, le protocole sanitaire pour la prévention du Covid-19 à appliquer à l’occasion de la reprise orientée des activités physiques et sportives.

Le protocole a été élaboré en collaboration avec des professeurs en médecine et des spécialistes en médecine sportive, en s’inspirant des recommandations de la commission nationale scientifique de lutte contre le Coronavirus. Il a pour objectif d’aider les fédérations, les clubs et tout établissement ayant une relation avec une activité physique à élaborer une stratégie spécifique à leur discipline.

Le guide précise que la reprise concerne en premier lieu l’élite qualifiée aux jeux olympiques 2020 et ceux qui joueront les qualifications, ainsi que les clubs de football des Ligues 1 et 2 et les élèves et étudiants en cursus sportif ayant des examens à passer. Elle s’ouvrira progressivement aux autres disciplines et catégories sportives.

Le protocole détermine le rôle des différents intervenants dans l’activité sportive, les mesures barrières à suivre ainsi que les mesures organisationnelles et celles du transport des sportifs.Il fixe également les conditions de reprise et la conduite à tenir lors de la suspicion d’un cas de contamination au Covid-19.