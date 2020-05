Monastir-Faculté de pharmacie : Les étudiants bloqués à l’étranger peuvent passer les examens dans les ambassades

La Faculté de pharmacie de Monastir informe, mardi, que les étudiants Tunisiens et ceux de nationalité étrangère inscrits à la Faculté et qui sont restés bloqués à l’étranger à cause des mesures liées à la lutte contre la propagation du coronavirus sont autorisés à passer les examens écrits dans le sièges des ambassades et consulats tunisiens proches de leurs lieux de résidence.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, la Faculté indique que le ministère de l’enseignement publiera dans les prochains jours les détails des procédures liés à cette mesure.

Les étudiants concernés sont appelés, dans un premier temps, à envoyer des emails comprenant notamment le pays de résidence, la nationalité et le numéro de passeport à l’adresse électronique (faculte-pharmacie@fphm.rnu.tn) dans un délai ne dépassant par le 22 mai pour les étudiants en cinquième année et le 29 mai pour le reste des niveaux.

A noter que 1406 étudiants sont enregistrés cette année à la Faculté de pharmacie de Monastir.