Football – Allemagne : Manuel Neuer prolonge avec le Bayern jusqu’en 2023

Le gardien international allemand Manuel Neuer dont le contrat expire en juin 2021, a prolongé son bail avec le Bayern Munich jusqu’au 30 juin 2023, a annoncé mercredi le leader du championnat allemand de football sur son site officiel.

Les négociations entre le club bavarois et le portier de l’équipe d’Allemagne (34 ans et 92 sélections) semblaient au point mort mi-avril, Neuer n’ayant pas apprécié de voir les détails des pourparlers divulgués dans la presse.

“Le FC Bayern est très heureux que Manuel ait prolongé son contrat jusqu’au 30 juin 2023”, a expliqué le PDG Karl-Heinz Rummenigge. “Manuel est le meilleur gardien de but au monde et notre capitaine.”

“Pendant les semaines du confinement à cause de la pandémie de coronavirus, je ne voulais pas prendre de décision parce que personne ne savait si, quand et comment le championnat continuerait”, a déclaré Manuel Neuer au site officiel du club.

“Il était important pour moi de continuer à travailler avec notre entraîneur des gardiens Toni Tapalovic. Maintenant que cela a été résolu, je regarde l’avenir avec beaucoup d’optimisme. Je me sens très à l’aise et chez moi en Bavière. Le FC Bayern est l’un des meilleurs clubs de football d’Europe. ” a t-il poursuivi.

Oliver Kahn, membre du directoire du FC Bayern a déclaré de son côté: “Je peux facilement me mettre dans la situation de Manuel. Nous comprenons la direction que Manuel veut prendre dans cette phase de sa carrière et ce qui est important pour lui. Il a envoyé un signal fort avec cette extension. ”

Neuer a rejoint le FC Bayern à l’été 2011 et a depuis été élu quatre fois meilleur gardien de but du monde. En 2014, il a été élu Athlète européen et mondial de l’année. Il a remporté sept titres de Bundesliga, cinq Coupes d’Allemagne, la Ligue des Champions en 2013 et la Coupe du monde des clubs.

Il a également remporté la Coupe du monde avec l’Allemagne en 2014. Il a disputé 374 matches depuis son arrivée de Schalke 04 . Son bilan: 266 buts encaissés (moyenne 0,71 par match) et 189 fois invaincu.