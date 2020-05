Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 18 mai 2020

Des pluies sont attendues ce lundi dans le nord et les régions de l’ouest. Elles seront parfois orageuses à partir de l’après-midi. Les températures seront proches des normales saisonnières. Les maximales oscilleront entre 20 et 25°c dans le nord et les hauteurs et 26 et 32°c dans le reste des régions. Elles atteindront 36°c à El Borma et Borj Khadra.

Les courants d’air provenant du secteur nord continueront de souffler dans la plupart des régions. Les alertes restent en vigueur pour la navigation et la pêche en raison de la violence des vents dans les régions côtières. Leur vitesse atteindra 60km/h. Mer forte agitée à agitée dans les régions côtières du nord.