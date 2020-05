Football – France : un accord salarial trouvé à Monaco

La direction de l’AS Monaco, qui souhaitait baisser significativement le salaire de ses joueurs, s’est mise d’accord avec son effectif sur la base d’un paiement différé pour le mois d’avril, rapporte samedi le magazine France Football.

Les négociations ont duré plusieurs semaines pour aboutir ces derniers jours. La direction de l’AS Monaco, qui subit de plein fouet les répercussions financières de l’arrêt des compétitions, souhaitait baisser significativement le salaire de ses joueurs. Le club a ainsi imaginé des propositions de réduction soumises au groupe le 16 avril pour la première, puis le 4 mai pour la seconde.

Selon cette dernière, les joueurs de la Principauté toujours sous contrat la saison prochaine se seraient vu percevoir la moitié de leur salaire d’avril tout de suite, et l’autre moitié dans un an en cas de qualification pour la Ligue des champions (un quart en cas de qualification pour la Ligue Europa). A chacune de ces suggestions, le retour des joueurs a toujours été le même : une fin de non-recevoir.

L’accord trouvé consiste à différer une partie des salaires, et non à les baisser. Dans le cas de l’ASM, où la quasi-totalité de l’effectif de l’équipe première émarge à bien plus de 100.000 euros mensuels, les joueurs recevront dans un premier temps 50% de leurs émoluments d’avril, et dans un second, en août, les 50% restants. Les joueurs en fin de contrat toucheront ces 50% en juin.