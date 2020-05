Tunisie – Météo : Hausse des températures, accompagnée d’un vent de sirocco, jeudi

Une hausse des températures sera enregistrée, à partir de jeudi 14 mai 2020, dans plupart des régions, laquelle sera accompagnée d’un vent de sirocco, alerte l’Institut National de Météorologie, dans un bulletin publié mercredi.

Les températures dépasseront les normales du mois de mai avec des écarts compris entre 9 et 15°c. Les maximales oscilleront entre 33 et 38°c au nord, entre 39 et 44°c au centre et au sud.Une baisse des température sera enregistrée avec un retour à la normal à partir du vendredi 15 mai 2020.