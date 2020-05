Tunisie : L’UGTT condamne les menaces terroristes proférées à l’encontre de certains députés

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a condamné, mercredi, les menaces terroristes proférées à l’encontre des députés, Zouhair Maghzaoui, Salem Labiadh et Abir Moussi, considérant que ces menaces sont “le résultat naturel des campagnes d’incitation pratiquées par des parties extrémistes qui appellent à la violence et dont certains d’entre eux bénéficient d’une représentativité parlementaire “.

Dans un communiqué publié au terme de la réunion de son bureau exécutif tenue, mercredi, l’UGTT a dénoncé “les campagnes de dénigrement menées par certains partis politiques envers l’organisation syndicale et leurs opposants politiques à travers des déclarations émanant de leurs responsables et dirigeants.

Elle a mis en garde contre ce qu’elle a qualifié de “poursuite de la détérioration du climat politique au moyen des campagnes de diffamation, de désinformation et d’atteinte à l’intégrité des personnes”, selon le communiqué.

A cet égard, L’UGTT a appelé les partis politiques à se focaliser sur les questions qui préoccupent les Tunisiens et à répondre à leurs attentes et aspirations, ” loin des polémiques et des tractations partisanes “, lit-on de même source.

La centrale syndicale a, dans ce sens exprimé son rejet des tentatives visant à incriminer les protestations pacifiques et la confiscation des libertés et le droit à la critique, condamnant les menaces proférées à l’encontre des jeunes en colère, lésés par les promesses électorales non tenues, qui se sont exprimés par les moyens garantis par la Constitution, indique le communiqué.