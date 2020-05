Tunisie : L’instance nationale de lutte contre le coronavirus recommande la poursuite de l’application du plan national de riposte à la pandémie

L’Instance nationale de lutte contre le nouveau coronavirus a recommandé mercredi, à l’issue de sa réunion périodique, la poursuite de l’application du plan national de riposte à la pandémie de la COVID-19 afin de préserver les résultats positifs réalisés depuis le début du confinement général.

Selon un communiqué publié par la présidence du gouvernement, les recommandations de la réunion du comité national scientifique et les principaux résultats réalisés au cours de cette dernière période dont notamment la hausse du nombre de personnes rétablies de la COVID-19, ont été au centre de cette réunion tenue en visioconférence sous la présidence du chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh et avec la participation des gouverneurs de la République.

A cette occasion, Fakhfakh a appelé à davantage de vigilance notamment avec la reprise progressive de l’activité économique soulignant la nécessité de veiller au respect des mesures sanitaires et préventives.

Il a, en outre, appelé à garantir tous les moyens de protection et de désinfection pour sécuriser les marchés et les commerces soulignant l’importance d’éviter l’encombrement et les rassemblements au cours de ces derniers jours du mois de ramadan.

Dans ce contexte, il a ordonné l’organisation de patrouilles de contrôle mixtes dans les prochains jours pour imposer l’application des mesures sanitaires préventives outre la multiplication des campagnes de sensibilisation visant le respect de la loi.

Par ailleurs et à l’occasion de la présentation par les ministres de l’éducation et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique des préparatifs pour le parachèvement de l’année scolaire et universitaire, le chef du gouvernement a souligné la nécessité de garantir les meilleures conditions de sécurité lors des examens nationaux appelant les gouverneurs à mobiliser tous les moyens humains, logistiques et techniques pour réussir cette phase importante.

Le Comité scientifique pour la lutte contre le Coronavirus avait appelé, plus tôt dans la journée, à davantage de vigilance et d’adhésion aux mesures préventives dans les espaces publics et les commerces afin de maintenir la situation épidémiologique sous contrôle (zéro nouvelle contamination depuis trois jours).