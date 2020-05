Tunisie : Création d’un centre de médecine et des sciences du sport à Médenine

Adel Gaaloul, ministre de la Jeunesse et des Sports et Wadii Jary, président de la fédération tunisienne de football, ont tenu une réunion mardi, au siège du ministère, au cours de laquelle le président de la FTF a présenté plusieurs données et statistiques relatives au nombre des clubs professionnels et des licenciés.

La nécessité de la création d’un centre de médecine et des sciences du sport au profit des gouvernorats de Médenine et de Tataouine a été également examiné et Wadii Jary a souligné à ce propos, la disposition de la FTF à fournir une assistance financière et technique pour la mise en place de ce projet.

Il a été convenu de lancer le projet du centre de médecine et des sciences du sport à Médenine dans les plus brefs délais et le ministre à donné ses instructions pour le lancement des démarches et des procédures administratives de manière directe avec toutes les parties concernées aux niveaux central et régional.