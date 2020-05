Tunisie – ARP : Interruption de la séance plénière consacrée à la ratification du protocole GIZC de la Méditerranée

La séance plénière de l’ARP consacrée, mercredi après-midi, à l’examen d’un projet de loi concernant a ratification de l’adhésion de la Tunisie au Protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) a été interrompue.

L’interruption de la séance est suvenue suite à une altercation entre la députée Abir Moussi, qui affichait une photo du leader Habib Bourguiba et une pancarte réclamant la démission du président de l’ARP Rached Ghannouchi et des députés qui rejetaient son comportement.

Le Protocole GIZC de la Méditerranée a été signé, par la Tunisie, à Madrid le 21 janvier 2008, lors de la Conférence des Plénipotentiaires sur le Protocole GIZC, à Madrid (Espagne).

Ce protocole qui n’a pas été ratifiée par la Tunisie, vise à garantir la gestion des zones côtières au niveau méditerranéen et à contribuer à la réduction des répercussions de la surexploitation de ces zones et de leur dégradation. Les Parties contractantes souhaitent préserver le patrimoine naturel et culturel et les écosystèmes des zones côtières et réduire les risques naturels et la régression de la biodiversité des systèmes écologiques dans ces zones.