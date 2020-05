Tunisie : La Haica et la situation des médias confisqués au centre d’une rencontre Hammami-Abbou-Lajmi

Les questions liées à la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica) et la situation de certains médias confisqués ont été au centre d’une rencontre, samedi à Tunis, entre le ministre chargé des droits de l’Homme, de la relation avec les instances constitutionnelles et la société civile, Ayachi Hammami, le ministre chargé de la Fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption Mohamed Abbou et le président de la Haica Nouri Lajmi.

Selon un communiqué, les deux ministres ont souligné la détermination du gouvernement à consacrer le pluralisme dans les médias et à soutenir l’instance de régulation de l’audiovisuel (Haica) dans sa mission, conformément des dispositions de la loi.