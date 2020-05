Coronavirus-Lutte : La Fédération mondiale lance une série de séminaires via internet

La Fédération mondiale de luttes associées (UWW) à décidé de lancer une série de séminaires via internet afin de communiquer directement avec ses membres et les fédérations nationales qui lui sont affiliées, en raison de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), a annoncé l’instance vendredi sur son site officiel.

” Afin de rester en contact avec nos partenaires, l’équipe du département du Développement de l’UWW a lancé des webinaires pour répondre aux questions ou inquiétudes de nos fédérations nationales, de nos athlètes et des autres parties prenante “, a indiqué l’instance, expliquant que l’objectif recherché est ” d’initier et de soutenir un dialogue ouvert pour régulièrement apporter des réponses effectives”.

L’UWW a réitéré son engagement dans le soutien de ses athlètes et de la famille de la lutte en ces temps difficiles. ” L’UWW continuera de trouver des moyens nouveaux et inovatifs pour garder le contact pour que le jour où il sera possible à nouveau de se réunir, on sera prêt pour offrir au monde un produit de la plus haute qualité possible”, a ajouté l’instance.

Sur un autre volet, et après le report des Jeux olympiques de Tokyo et l’annulation de compétitions nationales et internationales de 2020, en plus de l’incertitude qui plane sur un retour à la compétition, en raison du Covid-19, l’UWW a décidé de développer une stratégie qui lui permettra, à long terme, de préserver la santé de la discipline et de son organisation sur aussi le plan financier.

Elle a décidé jusqu’à nouvel ordre, de réduire à 50% les salaires de tout le personnel du siège, et la diminution des frais mensuels et la quantité de travail du personnel externe.