Tunisie : Suspension des licences de pêche des embarcations en violation du VMS

Les licences de pêche seront suspendues, pour les embarcations en violation du système de surveillance par satellite (VMS) et ce jusqu’à la régulation de leurs situations, a fait savoir lundi, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et des ressources hydrauliques.

Ces embarcations seront également, privés de tous les services portuaires, dont l’octroi de la prime de Gasoil subventionné et la participation aux saisons de pêche exceptionnelles, a ajouté le ministère dans un communiqué.

Le ministère a réitéré son appel aux armateurs qui disposent d’unités de pêche maritime, dont la longueur dépasse 15 mètres, à déposer leurs demandes d’adhésion à ce système.

Les armateurs sont appelés à s’équiper en périphériques après l’obtention des autorisations requises auprès du ministère des technologies de la communication et de la transformation digitale

Pour ce qui est des navires qui avaient déjà des engagements avec le ministère des technologies de la communication et de la transformation digitale, leurs armateurs sont appelés à fournir les documents demandés et à laisser les appareils opérationnels en permanence , et ce, lors de la demande d’approvisionnement en carburant ou durant toute la sortie maritime précédente.