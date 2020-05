Slim Chiboub comparaîtra en état de liberté

Le substitut du procureur de la République du Tribunal de première instance de Tunis Mohsen Dali a affirmé que le ministère public a décidé samedi le défèrement de Slim Chiboub devant la chambre pénale pour comparaître en état de liberté dans une affaire de harcèlement sexuelle. Le suspect sera jugé sur la base de l’article 226 du code pénal.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Dali a indiqué que les dossiers de la plaignante Arbia Ben Hamadi et du suspect ont été remis au parquet près le tribunal de première instance de Tunis après le parachèvement des recherches et des investigations nécessaires.

La même source a ajouté que la décision du parquet intervient suite à la consultation du PV de l’instruction et des déclarations des parties concernées et après vérification des preuves jointes au dossier et l’examen du rapport médical relatif à l’état de santé et Slim Chiboub qui fait l’objet de la plainte déposée par Arbia Ben Hammadi.

Mohsen Dali a affirmé que cette décision ne signifie pas la disculpation du suspect ni sa condamnation, tenant à préciser que cette tache est du ressort de la chambre pénale, la seule habilitée à trancher l’affaire.

Mercredi dernier, le ministère public près le Tribunal de première instance de Tunis a ordonné l’arrestation de Slim Chiboub, homme d’affaire et gendre de l’ancien président Zine el Abidine ben Ali pour ” suspicion de harcèlement “. Cette procédure intervient suite à une plainte déposée par Arbia Ben Hammadi qui affirme avoir subi de l’harcèlement sexuel de la part de Chiboub.