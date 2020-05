Tunisie : Le CHU Fattouma Bourguiba de Monastir reprendra les consultations extérieures

L’hôpital universitaire Fattouma Bourguiba de Monastir reprendra, progressivement dans les jours qui viennent les consultations extérieures et les services de chirurgie orthopédique et du diabète, de l’ORL, de cardiologie et de pneumologie a assuré vendredi à l’agence TAP le directeur général de l’établissement Radhouane Jerbi.

Les horaires des consultations seront fixés ultérieurement par la cellule de crise, a indiqué le responsable qui note qu’entre 120 et 150 patients non covid accompagnés de leurs proches affluent vers l’hôpital.

Il a toutefois précisé qu’afin de prévenir la propagation du virus 30 à 40 patients seront accueillis en consultation extérieure et que des mesures ont été prises pour éviter l’encombrement et faire respecter la distance de sécurité entre les malades.

La même source affirme que la majorité des cadres médicaux et paramédicaux reprendront lundi prochain le travail dans les différentes structures de l’hôpital et que des concertations sont en cours pour la mise en place de ligne verte pour assurer le contact les malades et la prise de rendez-vous.

Le nombre des praticiens sera augmenté afin de fournir les services de soin rapides aux malades, a-t-il expliqué, faisant savoir que d’autres services mobilisés à présent pour la prise en charge des malades covid rouvriront leurs portes à l’instar des services de la chirurgie générale, de la pédiatrie, de l’urologie et de la dermatologie, en plus de la médecine dentaire.

Pour rappel, le CHU Fattouma Bourguiba a suspendu les consultations extérieures qui accueillent chaque jour entre 700 et 800 patients depuis le 26 mars dernier. Seules les maladies chroniques ont continué à être prises en charge.

L’établissement compte au total 683 lits. Et durant le confinement, le nombre des admissions a régressé à 90 patients. Un chiffre qui a été revu à la hausse au cours des derniers 24 heures où 186 patients et 25 accompagnateurs ont été accueillis.