Tunisie : Le ministère du transport explique les mesures prises en préparation au déconfinement ciblé

Le ministère du Transport et de la Logistique a indiqué dans un communiqué publié jeudi à Tunis qu’il a décidé à partir du 4 mai 2020, date d’application du déconfinement ciblé, de permettre aux propriétaires de véhicules de transport rural et de louages d’exercer leurs activités à l’intérieur du gouvernorat, selon les zones de circulation autorisées, et il n’est pas possible de transporter plus de 50% du nombre de passagers autorisés sans compter le conducteur, tout en appliquant une augmentation de 50% du tarif.

Par ailleurs, les propriétaires de taxis collectifs sont autorisés à d’exercer leurs activités dans le périmètre du transport urbain agréé, et il n’est pas possible de transporter plus de 50% du nombre de passagers autorisés sans compter le conducteur et en appliquant une augmentation de 50% sur le tarif.

En ce qui concerne les propriétaires de taxis individuels, ils sont autorisés à exercer leurs activités dans les zones agréées pour le tranport urbain et il n’est pas possible de transporter plus de deux personnes.

Les établissements d’enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière ( auto-écoles) sont également autorisés à commencer leurs activités à partir de la date du 11 mai 2020 concernant la formation théorique ( le code de la route), et à partir de la date du 18 mai, pour la conduite.Le ministère a souligné que l’exercice de ces activités doit respecter les obligations sanitaires énoncées dans la Stratégie nationale de déconfinement ciblé, tel que le port des masques et la stérilisation des véhicules.