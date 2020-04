Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 26 avril 2020

Le temps sera marqué, dimanche en Tunisie, par des nuages parfois abondants avec cellules orageuses accompagnées de pluies isolées sur le nord et le centre et localement le sud-est et des passages nuageux ailleurs, selon l’institut national de la météorologie qui souligne que des chutes de grêle sont possibles par endroits.

Le vent soufflera de secteur Nord assez fort de 30 à 50 km/h sur le sud avec phénomènes locaux de sable et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs et dépassant temporairement 60 km/h sous orages.

La mer sera agitée dans le golfe de Gabès et houleuse à peu agitée ailleurs.

Les températures en légère baisse. Les maximales seront comprises entre 17 et 22°C sur le nord et les hauteurs et les régions côtières Est, entre 23 et 28°C ailleurs et atteignant localement 32°C sur le sud.