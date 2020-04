Tunisie – Coronavirus : La FTF présente un projet de reprise de la compétition

La Fédération tunisienne de football (FTF) a présenté, jeudi, un projet de programme relatif à une éventuelle reprise de la saison pour les ligues 1 et 2 de football professionnel.

Ce projet, rappelle la FTF, demeure tributaire de l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays et de l’autorisation des autorités compétentes.

Ligue 1:

– Reprise des entrainements à partir du 4 mai 2020 par groupes (des groupes de 6 joueurs au maximum).

– Procéder aux analyses et aux mesures préventives requises.

– Reprises des entrainements collectifs dans des espaces ouverts à partir du 4 mai.

– Le nombre des personnes se trouvant sur le terrain ne peut dépasser les 45 personnes y compris les joueurs, staff technique, médical et administratif.

– Les entrainements dans des espaces fermés sont strictement interdits.

– Reprises de la compétition à partir du 28 mai prochain dans le cadre de matches se jouant à huis clos (35 personnes entre joueurs et dirigeants sont autorisées à accéder au stade pour chaque équipe).

– Chaque équipe aura droit à huit (08) accréditations d’accès aux vestiaires et sur le terrain pour les staffs technique, médical et administratif.

– Seulement six (06) ramasseurs de balles sont autorisés par match et doivent se munir de bavettes et de masques de protection.

– Les médecins des clubs doivent procéder à des contrôles médicaux quotidiens et de communiquer les détails de ces contrôles de façon journalière à la commission médicale de la FTF.

– Renouvellement des analyses deux jours avant chaque match et à chaque fois que le ministère de la santé l’exige.

– Mettre les clubs concernés en confinement durant une période allant à 35 voire 40 jours, tout en les soumetant à des contrôles médicaux et biologiques et en les supportant financièrement.

– En cas d’impossibilité de reprise des entrainements collectifs le 4 mai, on se réfère alors à la date du 18 mai. Le cas échéant, les matches seront reportés au mois d’août prochain.

Au cas où les rencontres sont reportées au mois d’août il sera procédé à:

– Prolongation des contrats des joueurs jusqu’à la fin de la saison 2019-2020.

– Les nouveaux contrats ne peuvent entrer en vigueur qu’après la saison 2019-2020.

– Report du mercato estival au 1er octobre.

– Report de la saison 2020-2021 à la fin du mois d’octobre voire début novembre.

Ligue 2:

– La compétition ne pourra reprendre qu’après l’autorisation de reprise des autorités compétentes et avec les mesures que ces dernières auraient définies.

– Au cas où la reprise est autorisée par l’Etat, les clubs concernés doivent se conformer aux mêmes mesures médicales et sanitaires imposées aux clubs de la Ligue 1 et ce avant le 11 mai voire le 26 mai dates proposées pour la reprise des entrainements. La compétition devrait reprendre soit le 6 juin soit le 17 du même mois au plus tard.

– En cas d’impossibilité de reprise de la compétition suivant le calendrier préalablement défini, les mêmes dispositions appliquées à la Ligue 1 seront adoptées pour les clubs de la ligue 2 s’agissant notamment des décisions juridiques relatives aux contrats et au transfert des joueurs.