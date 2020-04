La FTF présente un projet de retour des compétitions nationales

La Fédération Tunisienne de Football (FTF) a présenté jeudi un projet de reprise des championnats des Ligues 1 et 2 et des Ligues amateurs (niveaux 1 et 2) et régionales ainsi que les dispositions à prendre en cas de retour de la compétition.

Le président de la FTF, Wadii Jari, a précisé, dans une vidéo diffusée sur la page officielle facebook de la fédération, que l’arrêt définitif de la saison sportive pourra causer des pertes financières estimées à 60 millions de dinars, rappelant que le football n’est pas seulement un loisir, mais plutôt une économie, une industrie et une affaire sociale.

A ce propos, Jari a souligné que l’arrêt du championnat en Tunisie aura des répercussions négatives sur près de 50.000 personnes parmi les employés et les contractuels de la fédération tunisienne de football.

Il a mis l’accent sur la nécessité de trouver les solutions adéquates dans tous les secteurs et appelé toutes les parties concernées à présenter des propositions pour limiter l’impact de la pandémie du coronavirus.

Parmi les mesures proposées par Wadii Jari, la reprise progressive le 30 avril des entraînements sous forme de petits groupes et le retour aux entraînements collectifs le 4 ou 18 mai pour la Ligue 1 avec un possible retour des matches officiels le 28 mai à huis clos. Pour la Ligue 2, la FTF propose un retour aux entrainement le 11 ou le 26 mai, sinon la saison sera reprise au mois d’août.

Ces scénarios sont accompagnés, selon la FTF, de plusieurs mesures à prendre telles que la réduction du nombre des personnes dans les matches officiels, la désignation de stades bien déterminés pour le déroulement des rencontres et la prise de toutes les mesures sanitaires qu’il faudra avec les joueurs, les staffs techniques et administratifs.

En cas de prolongement du confinement sanitaire après le 4 mai, le reste des rencontres sera reporté à la fin du mois d’août. Si la reprise est fixée après août les contrats des joueurs seront prolongés et le coup d’envoi du mercato estival sera reporté au 1er octobre. Dans ce cas de figure, la reprise du championnat de la saison 2020-2021 n’aura pas lieu avant fin octobre/début novembre.