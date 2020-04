Culture Solidaire : KLF dévoile la liste des projets retenus

La Fondation Kamel Lazaar (KLF) a annoncé, jeudi, la sélection de 59 projets et 120 artistes, lauréats de l’appel ” Culture Solidaire”.

Les projets sélectionnés sont dans des disciplines artistiques comme la dance, le théâtre, les arts plastiques et les arts visuels et le cinéma.

Il s’agit de projets collectifs et autres individuels qui sont retenus parmi 310 dossiers de candidatures. La liste complete des candidats sélectionnés est disponible sur le site de la Fondation à l’adresse suivante:

http://www.kamellazaarfoundation.org/open-calls

L’appel ” Culture solidaire ” s’inscrit dans le Fonds de Relance Culture (FRC) mis en place par le ministère des Affaires culturelles. Il s’agit d’une action hybride qui porte sur les 2 volets de l’action gouvernementale à savoir l’aspect social mais aussi la relance culturelle.

Les candidats retenus seront contactés, à partir du lundi 27 avril, par les équipes de KLF afin de leur envoyer leur contrats et récupérer leurs RIB. Chaque candidat aura une première tranche pour commencer l’exécution de son projet.

Les projets retenus ont été sélectionné par un jury de 12 membres, équilibré tant au niveau de l’expertise des disciplines artistiques que de l’âge et de la parité homme/femme bien que ces dernières soient pour une fois majoritaire”, selon la fondation KLF.

Il s’agit d’experts dans les Arts Vivants (Saima Samoud, Soufiane Feki, Malek Sebai, Habib Belhadi, Béatrice Dunoyer et Moez Mrabet), les Arts Visuels et Cinéma (Moufida Fedhila et Alaeddine Slim) et les Arts Visuels et Arts Plastiques (Wassim Ghozlani, Sabah Ennaifar, Beya Othmani et Alya Hamza).

Le choix a été effectué en se basant sur la véritable adhésion du candidat dans le secteur culturel en tant qu'”artiste professionnel vivant de son art”. La précarité de l’artiste ainsi que les artistes des régions ont été également pris en compte dans le choix du jury.

Sur le plan du contenu,le jury a privilégié les critères se rapportant à “la qualité, la poésie, l’originalité, la réflexion… du projet présenté”.

Selon la Fondation, “les autres critères (déplacement / diffusion / contextualité) permettaient de définir si le projet s’inscrivait bien dans l’appel à savoir : créer ici et maintenant en confinement avec les moyens du bord”.

La Fondation indique un classement “extrêmement serrée” disant avoir découvert un grand nombre de pépites qu’elle “pourra continuer à accompagner au-delà de cet appel”.