Tunisie : L’UGTT met en garde contre le non respect de l’accord du 14 avril relatif au versement des salaires des travailleurs du secteur privé

Le Bureau exécutif de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a mis en garde dans un communiqué publié mardi, contre toute violation de l’accord du 14 avril courant, conclu entre l’UGTT et l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’artisanat (UTICA) et relatif au versement des salaires du mois d’avril au profit des employés du secteur privé.

L’UGTT a appelé ses structures syndicale à suivre de près ce dossier, soulignant que l’accord en question ” est clair et ne peut être sujet à interprétation, et stipule le versement des salaires du mois d’avril aux employés du secteur privé dont une partie (200 dinars) sera prise en charge par le ministère des Affaires sociales au titre des aides conjoncturelles et exceptionnelles décidées par le gouvernement.

La même source indique que l’accord prévoit le versement des rémunérations et ne mentionne aucune des formules évoquées (avance sur salaire, sur heures supplémentaires ou forme de prêt), soulignant l’impératif d’en appliquer les dispositions à la lettre. Les salaires des travailleurs concernés constitue, selon l’organisation ouvrière, un droit et non pas une aumône, rappelant que la suspension des activités n’a pas été provoquée par les employés, mais dictée par la situation épidémiologique exceptionnelle que traverse le pays et sur une décision constitutionnelle du chef de l’Etat et du Chef du gouvernement.

L’UGTT considère que toute violation de cet accord est de nature à nuire à la crédibilité des négociations et à accentuer les tensions sociales. Par ailleurs, le bureau exécutif national de l’UGTT a appelé les propriétaires d’unités hôtelières et d’agences de voyages, à accélérer la signature d’un accord avec la Fédération générale des industries agroalimentaires, du tourisme, du Commerce et de l’artisanat et de garantir les salaires des travailleurs ainsi que leurs droits.